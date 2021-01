Caso Jack Ma: perse le tracce dell’imprenditore da due mesi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cresce il mistero sul Caso Jack Ma. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore cinese sembra essere ‘sparito’ da un paio di mesi. Jack Ma. Fonte: InstagramStando alle ultime indiscrezioni pare che l’imprenditore cinese Jack Ma sia scomparso da circa un paio di mesi, dopo lo scoppio del Caso della mega Ipo di Ant Group, la fintech della sua Alibaba. Secondo quando riportato da Bloomberg le autorità di Pechino gli avrebbero raccomandato di non lasciare il Paese. Ad ogni modo, come ha anche evidenziato il Financial Times, l’account Twitter dell’imprenditore non viene di fatto aggiornato ormai da settimane. Il fallimento dell’imprenditore Jack Ma è il fondatore della piattaforma e-commerce Alibaba ed è ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Cresce il mistero sulMa. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore cinese sembra essere ‘sparito’ da un paio diMa. Fonte: InstagramStando alle ultime indiscrezioni pare che l’imprenditore cineseMa sia scomparso da circa un paio di, dopo lo scoppio deldella mega Ipo di Ant Group, la fintech della sua Alibaba. Secondo quando riportato da Bloomberg le autorità di Pechino gli avrebbero raccomandato di non lasciare il Paese. Ad ogni modo, come ha anche evidenziato il Financial Times, l’account Twitternon viene di fatto aggiornato ormai da settimane. Il fallimentoMa è il fondatore della piattaforma e-commerce Alibaba ed è ...

Cresce il mistero sul caso Jack Ma. Secondo alcune indiscrezioni l’imprenditore cinese sembra essere ‘sparito’ da un paio di mesi. Stando alle ultime indiscrezioni pare che l’imprenditore cinese Jack ...

