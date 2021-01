Caserta, veglia funebre si trasforma in un focolaio di Covid: almeno 76 contagiati (Di lunedì 4 gennaio 2021) veglia funebre si trasforma in un focolaio di Covid: almeno 76 contagiati In un paesino in provincia di Caserta una veglia funebre si è trasformata in un focolaio di Covid con almeno 76 contagiati. L’incredibile vicenda si è svolta nel comune di Rocca d’Evandro, dove alcuni giorni dopo il Natale, decine di persone si sono radunate in barba alle normative anti-Covid per dare l’estremo saluto a un’anziana parente in punto di morte. Secondo quanto ricostruito, infatti, la donna aveva espresso come suo ultimo desiderio quello di salutare per un’ultima volta tutti i suoi familiari con le loro rispettive famiglie. Lo scorso ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021)siin undi76In un paesino in provincia diunasi èta in undicon76. L’incredibile vicenda si è svolta nel comune di Rocca d’Evandro, dove alcuni giorni dopo il Natale, decine di persone si sono radunate in barba alle normative anti-per dare l’estremo saluto a un’anziana parente in punto di morte. Secondo quanto ricostruito, infatti, la donna aveva espresso come suo ultimo desiderio quello di salutare per un’ultima volta tutti i suoi familiari con le loro rispettive famiglie. Lo scorso ...

Advertising

LaStampa : Caserta, in punto di morte chiama tutti i parenti: in 76 positivi al Covid dopo la veglia e il funerale - Antonio22652137 : Caserta, in punto di morte chiama tutti i parenti: dopo la veglia e il funerale i positivi arrivano a 76. - thewaterflea : RT @LaStampa: Caserta, in punto di morte chiama tutti i parenti: in 76 positivi al Covid dopo la veglia e il funerale - gazzettamantova : Caserta, in punto di morte chiama tutti i parenti: dopo la veglia e il funerale i positivi arrivano a 76 Il focolai… - borg_gio : Caserta, in punto di morte chiama tutti i parenti: dopo la veglia e il funerale i positivi arrivano a 76… -