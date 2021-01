Bologna | nevicata record sull’Appenino | oltre due metri di neve al Corno alle Scale Le immagini

Advertising

Accumuli fino a due metri nella zona del Cavone. Il sindaco Polmonari: "Basta rinvii, partire subito con la stagione invernale" ...BOLOGNA, 03 GEN - Il maltempo non dà tregua all'Italia, in particolare al Nord-Ovest con pioggia e neve attese copiose fin dalla collina anche per domani, lunedì 4 gennaio, giornata per la quale il Di ...