Appello urgente di politici, docenti, scrittori, educatori al ministro Azzolina: database unico su contagi a scuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Insieme alle colleghe e ai colleghi della Camera e del Senato, a esponenti del mondo scolastico, rappresentanti di associazioni, ricercatori, docenti universitari, scrittori, ecologisti ed educatori abbiamo presentato un Appello al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e al ministro della Salute Roberto Speranza, affinché non si perda più tempo e si facciano gli interventi necessari per garantire la massima sicurezza per la ormai sempre più prossima apertura della scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Insieme alle colleghe e ai colleghi della Camera e del Senato, a esponenti del mondo scolastico, rappresentanti di associazioni, ricercatori,universitari,, ecologisti edabbiamo presentato unaldell'Istruzione Luciae aldella Salute Roberto Speranza, affinché non si perda più tempo e si facciano gli interventi necessari per garantire la massima sicurezza per la ormai sempre più prossima apertura della". L'articolo .

Advertising

ottovanz : RT @santegidionews: Un gesto per la vita: firma l'appello urgente per salvare la vita di Lisa Montgomery. La sua esecuzione è fissata per i… - DREAMGianni : RT @santegidionews: Un gesto per la vita: firma l'appello urgente per salvare la vita di Lisa Montgomery. La sua esecuzione è fissata per i… - tommibrondolin : RT @BalcaniCaucaso: La rete @RivoltiB chiede l’immediato e urgente intervento di istituzioni europee, internazionali e locali nell’area di… - ellellevercillo : RT @santegidionews: Un gesto per la vita: firma l'appello urgente per salvare la vita di Lisa Montgomery. La sua esecuzione è fissata per i… - fradelliq : RT @BalcaniCaucaso: La rete @RivoltiB chiede l’immediato e urgente intervento di istituzioni europee, internazionali e locali nell’area di… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello urgente Appello urgente di politici, docenti, scrittori, educatori al ministro Azzolina: database unico su contagi a scuola Orizzonte Scuola La vita di Lisa Montgomery appesa a un filo, gli appelli per salvarla dall'iniezione letale

La donna, affetta da gravi disturbi mentali, condannata a morte da un tribunale federale Usa, sarà giustiziata il 12 gennaio. Oltre a lei, altri due detenuti nel braccio della morte federale sono in a ...

Raggi, appello imprese, Confapi Roma e Aniem Lazio: "Bene tavolo, non è mai troppo tardi"

Bene il tavolo con le imprese proposto dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'intenzione di avviare un’iniziativa per delineare un piano strategico per il prossimo decennio ci sembra assolutamente con ...

La donna, affetta da gravi disturbi mentali, condannata a morte da un tribunale federale Usa, sarà giustiziata il 12 gennaio. Oltre a lei, altri due detenuti nel braccio della morte federale sono in a ...Bene il tavolo con le imprese proposto dal sindaco di Roma, Virginia Raggi. L'intenzione di avviare un’iniziativa per delineare un piano strategico per il prossimo decennio ci sembra assolutamente con ...