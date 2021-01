Ambra Angiolini | ecco come affronta le sue paure

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Concluso il 2020,ha condiviso con il suo pubblico i buoni propositi per l’anno nuovo. Il suo consiglio è stato ad esempio per molte persone Fonte foto: Getty ImagesFinalmente si è concluso uno degli anni più difficili, complicati e inaspettati di sempre: il 2020. Questo periodo è stato caratterizzato da un evento inatteso che ha messo in ginocchio il mondo intero: il Coronavirus. Ora è tempo di ripartire e tutti ci auguriamo che questo 2021 possa essere di buon auspicio e un tempo felice per tutti quanti, poiché ne abbiamo bisogno e sentiamo la necessità di essere tranquilli. Chi è pronta a ripartire è senza dubbio. L’attrice ha festeggiato il Natale e il Capodanno in famiglia, insieme ai suoi amati figli. Giornate gioiose trascorse con le persone più importanti. Ora, ...