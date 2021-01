Agricoltura Piemonte 2021, prolungamento Psr e investimenti per la filiera cibo. Protopapa: “Importante rinnovamento” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per l’Agricoltura si punta al Programma di sviluppo rurale che farà parte dei tre pilastri principali dell’azione di Governo del Piemonte nel 2021. Ci sarà un prolungamento del Psr 2014-2020, appena scaduto, con due anni di transizione che permetteranno di impostare il nuovo Psr, strumento principale di programmazione per l’Agricoltura Piemontese, e con una dedizione a semplificare le norme e ad ampliare i soggetti beneficiari, rivolgendo particolare attenzione all’insediamento dei giovani agricoltori. “Sarà Importante il rinnovamento delle misure della futura programmazione del Psr – precisa l’assessore Marco Protopapa della Regione Piemonte – per rispondere alle nuove esigenze che arrivano dai nostri ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per l’si punta al Programma di sviluppo rurale che farà parte dei tre pilastri principali dell’azione di Governo delnel. Ci sarà undel Psr 2014-2020, appena scaduto, con due anni di transizione che permetteranno di impostare il nuovo Psr, strumento principale di programmazione per l’se, e con una dedizione a semplificare le norme e ad ampliare i soggetti beneficiari, rivolgendo particolare attenzione all’insediamento dei giovani agricoltori. “Saràildelle misure della futura programmazione del Psr – precisa l’assessore Marcodella Regione– per rispondere alle nuove esigenze che arrivano dai nostri ...

La nuova programmazione del Programma si sviluppo rurale del Piemonte farà parte dei tre pilastri principali dell’azione di Governo del Piemonte nel 2021.

