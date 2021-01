**Scuola: governatori Lega, servono risposte tempestive da governo'** (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Come governatori abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia. servono scelte tempestive affinché si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte del governo sulle criticità sul tema della riapertura delle scuole. Inoltre è necessario garantire subito quanto promesso dal governo alle Regioni: personale sanitario per effettuare le vaccinazioni. Oggi i territori stanno spostando medici e infermieri da altre attività per fare i vaccini, attività che sono essenziali e rischiamo di mettere ulteriormente sotto stress un sistema già stremato”. Lo affermano i governatori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Comeabbiamo fatto tutto ciò che era necessario in tema di sicurezza per i trasporti in accordo con i prefetti ma restano molte criticità sul contenimento della pandemia.scelteaffinché si possa dare certezze alle milioni di persone coinvolte. Siamo preoccupati per il silenzio da parte delsulle criticità sul tema della riapertura delle scuole. Inoltre è necessario garantire subito quanto promesso dalalle Regioni: personale sanitario per effettuare le vaccinazioni. Oggi i territori stanno spostando medici e infermieri da altre attività per fare i vaccini, attività che sono essenziali e rischiamo di mettere ulteriormente sotto stress un sistema già stremato”. Lo affermano idella ...

TV7Benevento : **Scuola: governatori Lega, servono risposte tempestive da governo'**... - Mapio : RT @agambella: Ci sono resistenze da parte di 'governatori' e sindacati per il rientro a scuola in presenza, per le scuole superiori, il 7… - FreakManVirtue : RT @agambella: Ci sono resistenze da parte di 'governatori' e sindacati per il rientro a scuola in presenza, per le scuole superiori, il 7… - 12qbert : RT @agambella: Ci sono resistenze da parte di 'governatori' e sindacati per il rientro a scuola in presenza, per le scuole superiori, il 7… - RitaccoAlessan1 : RT @agambella: Ci sono resistenze da parte di 'governatori' e sindacati per il rientro a scuola in presenza, per le scuole superiori, il 7… -

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola governatori **Scuola: governatori Lega, servono risposte tempestive da governo'** OlbiaNotizie Coronavirus, terminato vertice di governo: ipotesi provvedimento ponte 7-15 gennaio. Conte: «Scuola riparta dal 7»

Terminata la riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza: l’ipotesi di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’in ...

Trasporti e orari: cosa succederà con il ritorno a scuola

AGI - Il prossimo 7 gennaio la campanella tornerà a suonare anche nelle scuole superiori di secondo grado. Conclusa in tutta Italia, infatti, la fase organizzativa che era stata demandata ai prefetti, ...

Terminata la riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza: l’ipotesi di zone rosse nel fine settimana e restrizioni nei movimenti. Dai governatori la richiesta di calcolare l’in ...AGI - Il prossimo 7 gennaio la campanella tornerà a suonare anche nelle scuole superiori di secondo grado. Conclusa in tutta Italia, infatti, la fase organizzativa che era stata demandata ai prefetti, ...