Rigore Inter – Crotone, Vidal nel mirino del tifosi: "Vogliamo la cessione" (Di domenica 3 gennaio 2021) Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, è finito nel mirino dei tifosi nerazzurri dopo essere stato protagonista, in negativo, del primo tempo di Inter – Crotone. Arturo Vidal è finito nel mirino della critica dei tifosi dell'Inter. Il centrocampista di Antonio Conte è stato sommerso di critiche dopo aver procurato un calcio di Rigore a favore del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 2 - Arturo #Vidal è l'unico giocatore dell'#Inter ad aver commesso almeno due falli da rigore in questa stagione co… - Inter : ?? | GOL CROTONE 36' - Vidal tocca Reca in area, è rigore: Golemic dal dischetto trasforma... #InterCrotone 2?-2? #FORZAINTER ???? - capuanogio : #Vidal in fotocopia rispetto al rigore già concesso al #BorussiaMoenchengladbach in Champions League. Sarà anche un… - PAPLURA : RT @ennejuve: ma quindi i giocatori dell'@Inter possono toccare il pallone con le mani nella propria area di rigore? - _Zimbo91 : RT @_esegesi_: Replay di un rigore netto per l'Inter mandato in onda mentre c'era la pubblicità. -