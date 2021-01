Parma, la difesa è un bunker… nei primi 15 minuti: il dato (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Parma è la miglior difesa dellla Serie A se le partite durassero 15 minuti. Ecco il dato della squadra gialloblu dall’inizio del campionato Il Parma prova ad interrompere la striscia di due sconfitte consecutive con cui ha chiuso il suo 2020. Gli uomini di Fabio Liverani affrontano il Torino nella speranza di ottenere punti, magari cavalcando un’inaspettata solidità difensiva. I gialloblu, infatti, è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito reti nei primi 15 minuti di gioco; tuttavia i ducali hanno incassato ben otto gol nel quarto d’ora seguente, più di ogni altra formazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilè la migliordellla Serie A se le partite durassero 15. Ecco ildella squadra gialloblu dall’inizio del campionato Ilprova ad interrompere la striscia di due sconfitte consecutive con cui ha chiuso il suo 2020. Gli uomini di Fabio Liverani affrontano il Torino nella speranza di ottenere punti, magari cavalcando un’inaspettata solidità difensiva. I gialloblu, infatti, è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito reti nei15di gioco; tuttavia i ducali hanno incassato ben otto gol nel quarto d’ora seguente, più di ogni altra formazione. Leggi su Calcionews24.com

