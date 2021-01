Ora Travaglio fa l’elogio degli Scilipoti di Conte. Così i voltagabbana diventano gli eroi del Fatto (Di domenica 3 gennaio 2021) A leggere il suo fondo odierno, sembra un altro Marco Travaglio. Molto diverso da quello che tuonava contro Domenico Scilipoti additato come voltagabbana e paladino della transumanza politica. Adesso che a Giuseppe Conte i responsabili tornano comodi per rintuzzare gli assalti di Matteo Renzi, la prosa di Travaglio diventa più leggera e soft. Travaglio fa l’elogio dei voltagabbana Addirittura è un Travaglio carezzevole quello che fa l’elogio dei transfughi, dei responsabili, definiti gente “con la testa sul collo” pronti “a sostenere Conte per evitare la follia di una crisi al buio o financo di elezioni anticipate nel bel mezzo della terza ondata di Covid, del recovery plan e delle vaccinazioni“. La ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 gennaio 2021) A leggere il suo fondo odierno, sembra un altro Marco. Molto diverso da quello che tuonava contro Domenicoadditato comee paladino della transumanza politica. Adesso che a Giuseppei responsabili tornano comodi per rintuzzare gli assalti di Matteo Renzi, la prosa didiventa più leggera e soft.fadeiAddirittura è uncarezzevole quello che fadei transfughi, dei responsabili, definiti gente “con la testa sul collo” pronti “a sostenereper evitare la follia di una crisi al buio o financo di elezioni anticipate nel bel mezzo della terza ondata di Covid, del recovery plan e delle vaccinazioni“. La ...

