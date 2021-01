Online l’Atlante Climatico delle Temperature dell’Aria (Di domenica 3 gennaio 2021) : le mappe dei fenomeni termici estremi nel bacino milanese Isole di calore che determinano Temperature più alte nelle aree urbanizzate rispetto a quelle periferiche e rurali sia in estate che in inverno, ma che a seconda dell’ora e della stagione risultano più o meno intense e centrate su una zona o l’altra delle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) : le mappe dei fenomeni termici estremi nel bacino milanese Isole di calore che determinanopiù alte nelle aree urbanizzate rispetto a quelle periferiche e rurali sia in estate che in inverno, ma che a seconda dell’ora e della stagione risultano più o meno intense e centrate su una zona o l’altra… L'articolo Corriere Nazionale.

anna_giovannini : RT @Cittalia: ?? Sfogliando l’Atlante 2019: Nel 2019 il 66,1% dei posti è in appartamenti nei quali convivono piccoli gruppi di persone. Q… - carmengiannino : RT @Cittalia: ?? Sfogliando l’Atlante 2019: Nel 2019 il 66,1% dei posti è in appartamenti nei quali convivono piccoli gruppi di persone. Q… - anci_lazio : RT @Cittalia: ?? Sfogliando l’Atlante 2019: Nel 2019 il 66,1% dei posti è in appartamenti nei quali convivono piccoli gruppi di persone. Q… - laboescapes : RT @Cittalia: ?? Sfogliando l’Atlante 2019: Nel 2019 il 66,1% dei posti è in appartamenti nei quali convivono piccoli gruppi di persone. Q… - Cittalia : ?? Sfogliando l’Atlante 2019: Nel 2019 il 66,1% dei posti è in appartamenti nei quali convivono piccoli gruppi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Online l’Atlante Torino Salvacibo. Online la mappa delle azioni di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari Eco dalle Città