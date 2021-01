Nba, infortunio per Gallinari: out almeno due settimane (Di domenica 3 gennaio 2021) Il nuovo anno poteva cominciare decisamente meglio per Danilo Gallinari . Mentre i suoi Atlanta Hawks volano , l'ala classe '88 è costretta ai box da un infortunio alla caviglia destra rimediato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il nuovo anno poteva cominciare decisamente meglio per Danilo. Mentre i suoi Atlanta Hawks volano , l'ala classe '88 è costretta ai box da unalla caviglia destra rimediato ...

