Napoli violenta, in sei picchiano e scaraventano un rider per rubargli lo scooter. Video (Di domenica 3 gennaio 2021) Napoli. “Chiamo le guardie”, è l’unica frase che la vittima prova a ripetere per intimorire il branco. Ma i sei rapinatori non si fermano. Lo accerchiano, lo picchiano, lo scaraventano dallo scooter e gli rubano lo scooter. Napoli violenta, in sei picchiano e scaraventano un rider per rubargli lo scooter È questa la drammatica scena L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 3 gennaio 2021). “Chiamo le guardie”, è l’unica frase che la vittima prova a ripetere per intimorire il branco. Ma i sei rapinatori non si fermano. Lo accerchiano, lo, lodalloe gli rubano lo, in seiunperloÈ questa la drammatica scena L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Jurgen__K : Ma lo hanno picchiato col core in mano. Dedichiamo subito un murales a questa gang altoatesina! - EwestRest : @fanpage 'mazze e panelle fann è figlie bell, panelle senza mazz fann è figlie pazz!' Si dice a Napoli. Fatto ke i… - planetpaul65 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta gialla… - ant_boemio : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta gialla… - edavid57edavid : RT @RepubblicaTv: Maltempo, nuova mareggiata a via Caracciolo a Napoli: Oggi in Campania la protezione civile ha diramato un'allerta gialla… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli violenta Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: NAPOLI, violenta MAREGGIATA devasta il Lungomare iLMeteo.it Rider picchiato e rapinato del motorino a Napoli

Napoli, rider pestato e rapinato dello scooter da sei persone a Calata Capodichino A Calata Capodichino sei persone hanno aggredito e pestato un rider per rubargli il motorino. Le immagini riprese dal ...

Violenta rapina a Napoli, riders picchiato da una banda per portargli via lo scooter

Una violenta rapina è avvenuta poco fa a Napoli. Dalle prime informazioni i fatti sarebbero avvenuti tra Poggioreale e Capodichino. La vittima è un ragazzo che era a lavoro come riders. È stato circon ...

Napoli, rider pestato e rapinato dello scooter da sei persone a Calata Capodichino A Calata Capodichino sei persone hanno aggredito e pestato un rider per rubargli il motorino. Le immagini riprese dal ...Una violenta rapina è avvenuta poco fa a Napoli. Dalle prime informazioni i fatti sarebbero avvenuti tra Poggioreale e Capodichino. La vittima è un ragazzo che era a lavoro come riders. È stato circon ...