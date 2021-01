Love Actually: Kris Marshall non volle essere pagato per la scena in cui viene spogliato (Di domenica 3 gennaio 2021) Kris Marshall, uno degli interpreti di Love Actually, scelse di non farsi pagare per la scena in cui il suo personaggio viene spogliato: ecco per quale motivo. Kris Marshall, uno degli interpreti di Love Actually, scelse di non farsi pagare per la scena in cui il suo personaggio viene spogliato. Questo perché, per ovvi motivi, si divertì tantissimo a girare ventuno ciak in cui tre ragazze americane gli tolgono i vestiti, e per tale ragione preferì farlo gratis, restituendo ai produttori l'assegno con la diaria per quel giorno. Stando al regista Richard Curtis, Marshall era uno degli attori preferiti delle sue figlie quando videro il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 gennaio 2021), uno degli interpreti di, scelse di non farsi pagare per lain cui il suo personaggio: ecco per quale motivo., uno degli interpreti di, scelse di non farsi pagare per lain cui il suo personaggio. Questo perché, per ovvi motivi, si divertì tantissimo a girare ventuno ciak in cui tre ragazze americane gli tolgono i vestiti, e per tale ragione preferì farlo gratis, restituendo ai produttori l'assegno con la diaria per quel giorno. Stando al regista Richard Curtis,era uno degli attori preferiti delle sue figlie quando videro il ...

