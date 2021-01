LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 73-73, Serie A basket 2021 in DIRETTA: la tripla di Bostic spedisce le squadre ai supplementari (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-77 Coppia di liberi a segno per Bendzius, canestro da due per Spissu: Sassari in un amen va a +4. COMINCIANO I supplementari! Una brevissima pausa. E’ OVERTIME: Reggio Emilia-Dinamo Sassari 73-73. 73-73 Boooooostic con la clamorosa tripla del paReggio! 70-73 Bendzius è glaciale ai liberi. A cinque secondi dalla fine, Sassari va sul +3. 70-71 Bostic sbaglia da tre, poi confusione sotto canestro. Candi subisce fallo, va in lunetta: 2/2. 68-71 Altra coppia di liberi messa a segno da Spissu. Sassari a +3 a 15 secondi dalla fine. Timeout Reggio Emilia. 66-68 Kyzlink con la tripla ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-77 Coppia di liberi a segno per Bendzius, canestro da due per Spissu:in un amen va a +4. COMINCIANO I! Una brevissima pausa. E’ OVERTIME:73-73. 73-73 Boooooostic con la clamorosadel pa! 70-73 Bendzius è glaciale ai liberi. A cinque secondi dalla fine,va sul +3. 70-71sbaglia da tre, poi confusione sotto canestro. Candi subisce fallo, va in lunetta: 2/2. 68-71 Altra coppia di liberi messa a segno da Spissu.a +3 a 15 secondi dalla fine. Timeout. 66-68 Kyzlink con la...

PremioNosside : @PStorico Pasquale Amato: REGGIO DOPO IL 1908. LA RICOSTRUZIONE FU UNA SPLENDIDA RESURREZIONE L’articolo è pubblica… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 37-34 Serie A basket 2021 in DIRETTA: si riparte nel terzo quarto! Squadre a cont… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 37-34 Serie A basket 2021 in DIRETTA: all’intervallo emiliani in vantaggio di tre… - sportface2016 : #LBA LIVE – Reggio Emilia-Sassari, RISULTATO IN DIRETTA. Segui gli aggiornamenti a partire dalle ore 17:00 - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari Serie A basket 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Reggio #Emilia-D… -