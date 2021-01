Le riaperture? Già a rischio | in arrivo una nuova serrata

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 3 gennaio 2021) Valentina Dardari Fino a metà gennaio avremo misure severe. Limiti a spostamenti e attività chiuse. Oggi possibile vertice di maggioranza per vagliare le ipotesi sul tavolo Quest’anno l’Epifania, che tutte le feste porta via, non porterà probabilmente via anche le restrizioni anti-Covid. Dal 7 gennaio cambieranno magari i colori delle regioni ma le restrizioni molto difficilmente cadranno. Almeno fino a metà gennaio avremo infatti misure severe di contenimento. Già ieri il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per ritardare l’apertura delle piste sciistiche al 18 gennaio. Come tra l’altro chiesto dalle regioni e dalle province autonome stesse. Con la curva epidemiologica che continua la sua salita è difficile pensare che vi saranno moltea partire dal 7 gennaio. Martedì prossimo, 5 gennaio, l’Istituto superiore di ...