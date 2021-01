L’addio di Pellè alla Cina: «Esperienza indimenticabile». E spuntano i like degli juventini (Di lunedì 4 gennaio 2021) Graziano Pellè si è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng e ha salutato il calcio cinese con un post social Graziano Pellè, attaccante italiano che ha fatto carriera all’estero, da oggi è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng. Attraverso i propri social, il calciatore ha detto addio al calcio cinese. Pellè sarebbe finito nel mirino anche nel mirino della Juventus per il mercato invernale, e sul suo post sono arrivati anche i like dei bianconeri Chiellini e Bonucci. Indizio per il futuro? «Difficile spiegare il forte attaccamento e le sensazioni incredibili che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Non dimenticherò mai tutte le persone straordinarie che ho incontrato e che mi hanno aiutato durante questa grande Esperienza. Sono sicuro di aver rispettato con professionalità il mio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Grazianosi è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng e ha salutato il calcio cinese con un post social Graziano, attaccante italiano che ha fatto carriera all’estero, da oggi è ufficialmente svincolato dallo Shandong Luneng. Attraverso i propri social, il calciatore ha detto addio al calcio cinese.sarebbe finito nel mirino anche nel mirino della Juventus per il mercato invernale, e sul suo post sono arrivati anche idei bianconeri Chiellini e Bonucci. Indizio per il futuro? «Difficile spiegare il forte attaccamento e le sensazioni incredibili che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Non dimenticherò mai tutte le persone straordinarie che ho incontrato e che mi hanno aiutato durante questa grande. Sono sicuro di aver rispettato con professionalità il mio ...

