La Regione Toscana destina oltre 274 milioni per anziani e non autosufficienti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Regione Toscana, approvando la delibera presentata dall'assessora al sociale, Serena Spinelli, ha destinato 274,8 milioni di euro alle politiche per gli anziani e per le persone non autosufficienti. Nel dettaglio 58 milioni di euro vanno a garantire l'estensione dei servizi domiciliari rivolti ai cittadini disabili e non autosufficienti di età superiore, ma anche inferiore ai 65 anni. Per dare continuità ai progetti di vita indipendente lo stanziamento è di ulteriori 10,8 milioni di euro. "In questo caso – precisa l'assessora Spinelli – abbiamo deciso di incrementare del 20% questo particolare fondo, destinato ad accrescere il grado di autonomia dei disabili. Ciò ci permetterà di effettuare un primo consistente ...

