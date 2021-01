Juventus, da Buffon a Chiellini: possibili addii eccellenti a fine stagione (Di domenica 3 gennaio 2021) Juventus – Il 2021 sarà un anno molto importante per la Juventus, che andrà a caccia del suo decimo scudetto consecutivo e della Champions League. Ma potrebbe essere un anno importante anche per i progetti del club, intenzionato a svecchiare il suo organico. Come dimostrano anche le recenti operazioni di mercato fatto. Non solo Kulusevski e Chiesa, ma anche altri: si punterà su ragazzi di prospettiva che possono diventare le colonne della squadra del futuro. Juventus, tutti i senatori possono dire addio Proprio per questo motivo non è da escludere che alla fine della stagione posso esserci tante novità nella rosa bianconera. Come riporta Calciomercato.it, questa potrebbe essere l’ultima stagione per i “senatori” bianconeri, ovvero gli elementi con più esperienza nella rosa di Pirlo. ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 gennaio 2021)– Il 2021 sarà un anno molto importante per la, che andrà a caccia del suo decimo scudetto consecutivo e della Champions League. Ma potrebbe essere un anno importante anche per i progetti del club, intenzionato a svecchiare il suo organico. Come dimostrano anche le recenti operazioni di mercato fatto. Non solo Kulusevski e Chiesa, ma anche altri: si punterà su ragazzi di prospettiva che possono diventare le colonne della squadra del futuro., tutti i senatori possono dire addio Proprio per questo motivo non è da escludere che alladellaposso esserci tante novità nella rosa bianconera. Come riporta Calciomercato.it, questa potrebbe essere l’ultimaper i “senatori” bianconeri, ovvero gli elementi con più esperienza nella rosa di Pirlo. ...

