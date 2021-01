John Paul Jones, il “quiet one” del rock (Di domenica 3 gennaio 2021) Una formazione che ha alle origini lo studio del pianoforte e poi dell’organo. Un poliedrico polistrumentista che nel corso degli anni Sessanta si fa strada fino a diventare uno dei bassisti più ambiti e ricercati dalle band. John Paul Jones è un vero talento del mondo della musica. Ha collaborato inizialmente con i più straordinari artisti della sua epoca: i Rolling Stones, Jeff Beck, Cat Stevens, Tom Jones e moltissimi altri. Successivamente nel 1986 si candiderà come bassista per i Led Zeppelin e, convincendoli con le sue abili capacità, entrerà a far parte della leggendaria band. John Baldwin è il suo vero nome. Il nome d’arte che tutto il mondo oggi conosce gli fu suggerito da un amico in seguito alla visione del film Il grande capitano di John Farrow, in cui il protagonista si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Una formazione che ha alle origini lo studio del pianoforte e poi dell’organo. Un poliedrico polistrumentista che nel corso degli anni Sessanta si fa strada fino a diventare uno dei bassisti più ambiti e ricercati dalle band.è un vero talento del mondo della musica. Ha collaborato inizialmente con i più straordinari artisti della sua epoca: i Rolling Stones, Jeff Beck, Cat Stevens, Tome moltissimi altri. Successivamente nel 1986 si candiderà come bassista per i Led Zeppelin e, convincendoli con le sue abili capacità, entrerà a far parte della leggendaria band.Baldwin è il suo vero nome. Il nome d’arte che tutto il mondo oggi conosce gli fu suggerito da un amico in seguito alla visione del film Il grande capitano diFarrow, in cui il protagonista si ...

Questo è l’album del 2020 che non ti aspetti. Da annoverare tra le conseguenze del lockdown (specie il primo) che ha colpito sir Paul McCartney come tutti. Con la differenza che gli artisti come lui h ...

Il 2020 è terminato con un’altra triste notizia dopo la scomparsa di John Paul Jr: mercoledì sera se n’è andato anche Aldo Andretti, fratello gemello del ben più noto Mario, all’età di 80 anni. «Mi ha ...

