Inter Crotone 2-2 LIVE: si riprende, Sensi al posto di Vidal (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Crotone si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Crotone 2-2 MOVIOLA 41? Lautaro sbaglia – A tu per tu con Cordaz l’attaccante nerazzurro si fa ipnotizzare dal portiere ospite. 36? GOL Crotone – Golemic dal dischetto batte Handanovic, che aveva indovinato l’angolo. Il calcio di rigore era stato fischiato per un pestone di Vidal ai danni di Reca. 31? GOL Inter – Vidal recupera palla a metà campo e serve Lukaku in contropiede. Il belga ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-2 MOVIOLA 41? Lautaro sbaglia – A tu per tu con Cordaz l’attaccante nerazzurro si fa ipnotizzare dal portiere ospite. 36? GOL– Golemic dal dischetto batte Handanovic, che aveva indovinato l’angolo. Il calcio di rigore era stato fischiato per un pestone diai danni di Reca. 31? GOLrecupera palla a metà campo e serve Lukaku in contropiede. Il belga ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il primo magazine nerazzurro del 2021! Tutti i segreti di @AchrafHakimi e tanti… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 12' - Gol del Crotone: cross di Messias e colpo di testa di Zanellato... #InterCrotone 0?-1? #FORZAINTER ???? - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - Ferdi_Fe28 : #Crotone 10p #Inter 34p questo punto (se finirà così) è più importante per la salvezza e non per lo scudetto #InterCrotone - infoitsport : Inter-Crotone 2-2, risultato in diretta LIVE, pari di Golumec -