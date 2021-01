Governo: Giro, 'se vogliono crisi tre cose e poi voto a giugno' (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Si apre una settimana decisiva per le sorti del Governo e dell'intera legislatura. Quando la pandemia non sembra aver mitigato ancora i suoi effetti e mentre la campagna di vaccinazioni muove i suoi primi passi in modo assolutamente disomogeneo da regione a regione, Matteo Renzi parte all'attacco del Governo ma il presidente Conte non sembra affatto preoccuparsene avendo di fronte Mister 2%. Ora però l'Italia non ha bisogno di una lotta di potere e di poltrone ma di risposte immediate su salute, lavoro e scuola". Lo dice il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Se come sembra Conte con i 5 Stelle cominciamo ad assaporare l'idea di un voto anticipato per annichilire Renzi e promuovere un asse col Pd -aggiunge- ce lo dicano subito in Parlamento e magari lo dicano anche al Capo dello Stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Si apre una settimana decisiva per le sorti dele dell'intera legislatura. Quando la pandemia non sembra aver mitigato ancora i suoi effetti e mentre la campagna di vaccinazioni muove i suoi primi passi in modo assolutamente disomogeneo da regione a regione, Matteo Renzi parte all'attacco delma il presidente Conte non sembra affatto preoccuparsene avendo di fronte Mister 2%. Ora però l'Italia non ha bisogno di una lotta di potere e di poltrone ma di risposte immediate su salute, lavoro e scuola". Lo dice il senatore di Forza Italia, Francesco. "Se come sembra Conte con i 5 Stelle cominciamo ad assaporare l'idea di unanticipato per annichilire Renzi e promuovere un asse col Pd -aggiunge- ce lo dicano subito in Parlamento e magari lo dicano anche al Capo dello Stato ...

teoago72 : Sono convinto che ci sono coglioni in giro che pensano che renzi vuole far cadere il governo per la salute degli it… - thewaterflea : RT @MercuriRibelle: Basta! Siamo stanchi di essere presi in giro da questo Governo, da Conte e dalle finte dichiarazioni di Renzi...se il 6… - TV7Benevento : Governo: Giro, 'se vogliono crisi tre cose e poi voto a giugno'... - davide11968 : RT @MercuriRibelle: Basta! Siamo stanchi di essere presi in giro da questo Governo, da Conte e dalle finte dichiarazioni di Renzi...se il 6… - mrcrto : RT @MercuriRibelle: Basta! Siamo stanchi di essere presi in giro da questo Governo, da Conte e dalle finte dichiarazioni di Renzi...se il 6… -

