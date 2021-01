FOTO – Osimhen chiede scusa: “Mi dispiace, non ho capito la gravità di partecipare alla festa” (Di domenica 3 gennaio 2021) Osimhen chiede scusa alla società e ai tifosi, dicendo che non si è reso conto di quanto fosse pericoloso partecipare alla festa in periodo di pandemia L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 3 gennaio 2021)società e ai tifosi, dicendo che non si è reso conto di quanto fosse pericolosoin periodo di pandemia L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

