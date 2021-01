Coronavirus, didattica in presenza - La decisione di Conte (Di domenica 3 gennaio 2021) A ribadirlo, riporta 'Tgcom24', sarebbe stato proprio il Premier Giuseppe Conte durante il vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il ... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 gennaio 2021) A ribadirlo, riporta 'Tgcom24', sarebbe stato proprio il Premier Giuseppedurante il vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il ...

ilriformista : Campania e Puglia non ripartiranno con la didattica in presenza. I dubbi di Veneto e Lazio #scuola #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, didattica in presenza al 50% dal 7 gennaio. La conferma del premier - Dome689 : RT @Open_gol: Il premier detta la linea sulla scuola: «La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio». Ma l'ipotesi sulla pro… - marcoregni : RT @Open_gol: Il premier detta la linea sulla scuola: «La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio». Ma l'ipotesi sulla pro… - Open_gol : Il premier detta la linea sulla scuola: «La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio». Ma l'ipotesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus didattica Coronavirus, didattica in presenza al 50% dal 7 gennaio. La conferma del premier Riviera24 Nuovo Dpcm 7 gennaio: convocato d'urgenza il Cts. Ipotesi misure ponte fino al 15

Le ultime notizie: verso una zona gialla rafforzata con blocco degli spostamenti tra regioni e weekend in arancione. Brusaferro: "Non è il momento di rilassarsi" ...

Coronavirus: Italia arancione il 9-10 gennaio e niente spostamenti fra regioni fino al 15

Verrà probabilmente prolungato il divieto di spostamento tra le regioni fino al 15 gennaio, oltre a una Italia arancione nel weekend 9-10.

Le ultime notizie: verso una zona gialla rafforzata con blocco degli spostamenti tra regioni e weekend in arancione. Brusaferro: "Non è il momento di rilassarsi" ...Verrà probabilmente prolungato il divieto di spostamento tra le regioni fino al 15 gennaio, oltre a una Italia arancione nel weekend 9-10.