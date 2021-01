Coronavirus, arriva l’annuncio tanto atteso: quando toglieremo le mascherine (Di domenica 3 gennaio 2021) arriva un importante annuncio sul Coronavirus: ecco quando toglieremo le mascherine, le parole del virologo Il Coronavirus ha totalmente segnato l’anno da poco terminato. Il virus, partendo dalla Cina, si è diffuso velocemente in tutto il mondo, passando per l’Europa, l’America, arrivando sino in Africa. Il 2020, però, si è chiuso con un segnale di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 3 gennaio 2021)un importante annuncio sul: eccole, le parole del virologo Ilha totalmente segnato l’anno da poco terminato. Il virus, partendo dalla Cina, si è diffuso velocemente in tutto il mondo, passando per l’Europa, l’America,ndo sino in Africa. Il 2020, però, si è chiuso con un segnale di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: #Coronavirus, arriva la decisione del Premier #Conte sulla scuola e la didattica in presenza - calciomercatoit : #Coronavirus, arriva la decisione del Premier #Conte sulla scuola e la didattica in presenza - MaxsoMagazine : Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia: sono 14.245 rispetto ai 11.831 del giorno precedente. Il numero total… - MarcoSegato : Notizia preoccupante. #Pfizer tranquillizza dicendo che l’immunità arriva dopo 10 giorni dalla #somministrazione e… - Drogba172381242 : @BeppeMarottaMa1 @tetraminopo @perchetendenza Arriva ai livelli di UK e Italia. La Russia ne ha 180k in più da cont… -