Atalanta, dopo 200 gol torna a segnare un italiano: non accadeva dal gennaio 2019 (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Atalanta torna a colorare di tricolore italiano il proprio tabellino dei marcatori. dopo 200 gol stranieri infatti, la Dea ha visto finalmente una rete italiana. Prima la rete del colombiano Zapata – la numero 200 siglata da un calciatore straniero, poi quella di Pessina (del 2-0 con il Sassuolo) che ha rotto il sortilegio. L'ultimo gol realizzato da un giocatore italiano in maglia bergamasca risale al 20 gennaio 2019, quando Mancini segnò nel match col Frosinone. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

