Violenta rapina a Venezia: presi gli autori, ma della vittima nessuna traccia

Pesante l'accusa per due trentenni Veneziani: autori di una Violenta rapina a un turista, con tanto di pistola puntata al volto e calci in faccia. La vicenda risale allo scorso Carnevale.

La vicenda è accaduta lo scorso Carnevale: presi gli autori grazie alle telecamere nascoste in zona. La vittima però non è stata identificata.

Venezia, botte a un turista a scopo di rapina: arrestati i colpevoli, ma non si trova la vittima

Rimane un ultimo tassello per completare il puzzle: l’identificazione della vittima. Infatti i Carabinieri che hanno svolto le indagini d’iniziativa e con puntualità, non sono riusciti, nonostante i d ...

Rimane un ultimo tassello per completare il puzzle: l'identificazione della vittima. Infatti i Carabinieri che hanno svolto le indagini d'iniziativa e con puntualità, non sono riusciti, nonostante i d ...