Sarno, il sindaco Canfora dice no ad intitolazione tribuna a Gaetano Ferrentino (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora interviene sulla questione relativa all'intitolazione della tribuna dello stadio di Sarno all'avvocato e giornalista Gaetano Ferrentino, recentemente scomparso. In tanti hanno chiesto all'amministrazione comunale di ricordare il professionista ma il sindaco oggi risponde ricordando che la stessa tribuna è già intitolata a Gaetano Bottaro, bomber scomparso sul campo, di cui Gaetano Ferrentino era grande estimatore ed amico. Ferrentino fu anche tra i promotori dell'intitolazione a Bottaro di cui scrisse articoli carichi di emozione e gioia. "La nostra intenzione ...

