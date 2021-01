Ricetta Crepes | ecco una pasta leggera e delicata – i consigli per averle perfette

Leggi su giornal

(Di sabato 2 gennaio 2021)– Lesono note anche come crespelle, sono veloci da preparare e molto versatili in cucina. Lepossono essere dolci o salate, l’impasto base è neutro e può essere farcito sia con cose dolci che salate. In ogni caso queste cialde morbide e gustose sono una vera delizia, inoltre possono soddisfare tutti i gusti. Vediamo come realizzare dellebuonissime.– INGREDIENTI 500 ml di latte 210 g di farina 3 uova 30 g di olio o burro un pizzico di sale– PREPARAZIONE Sbattete l’uovo con un pizzico di sale con una frusta a mano, aggiungete il latte e sbattete ancora. Setacciate finemente la farina ed aggiungete poco alla volta all’impasto continuando a sbattere. Sbattete ...