Morto Liam Reilly | fu battuto da Toto Cutugno all’Eurovision

Lutto nella musica irlandese, morto Liam Reilly: leader dei Bagatelle, fu battuto da Toto Cutugno all'Eurovision del 1990.

