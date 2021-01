Grande Fratello Vip, polemica social per il televoto: Dayane Mello rischia? Web in rivolta (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è la prima volta che il nome di Dayane Mello viene associato alla questione. Già nelle settimane precedenti, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip aveva suscitato polemiche a causa ai voti provenienti dall’estero. I fan brasiliani della modella, infatti, l’avrebbero più volte salvata dalla nomination. Grazie a loro, inoltre, è riuscita a piazzarsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 2 gennaio 2021) Non è la prima volta che il nome diviene associato alla questione. Già nelle settimane precedenti, infatti, la concorrente delVip aveva suscitato polemiche a causa ai voti provenienti dall’estero. I fan brasiliani della modella, infatti, l’avrebbero più volte salvata dalla nomination. Grazie a loro, inoltre, è riuscita a piazzarsi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - trash_italiano : PS. calcolate che i brasiliani sono una potenza assurda sui reality/televoti: il Grande Fratello Brasile ha anche v… - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - rebecca_ame : @toniac85 @chevitaamara Ma se non ha avuto neanche il tempo di parlare che Pierpaolo l’ha fermata e di conseguenza… - Gaetano40844715 : Quando la Germania avrà vaccinato metà popolazione, noi in Italia saremo ancora a discutere su cosa sia successo la… -