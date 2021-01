Giulia De Lellis e il Capodanno in Svizzera: ”Sono entrata con tutti i permessi” (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulia De Lellis, dopo le critiche ricevute per aver parlato del regalo ‘da fare alle donne’, è finita nuovamente nel mirino dell gossip. La ragazza ha infatti scelto di trascorrere il Capodanno fuori dall’Italia. LE PAROLE DI Giulia DE Lellis – La De Lellis è stata molto attaccata e per questo ha scelto di dare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 gennaio 2021)De, dopo le critiche ricevute per aver parlato del regalo ‘da fare alle donne’, è finita nuovamente nel mirino dell gossip. La ragazza ha infatti scelto di trascorrere ilfuori dall’Italia. LE PAROLE DIDE– La Deè stata molto attaccata e per questo ha scelto di dare L'articolo

SyClaudia : RT @GossipItalia3: Giulia De Lellis nei guai: pioggia di critiche per le foto in pelliccia #gossipitalianews - LorenzaScafett1 : RT @annoiatoh24: ma quella cretina di Giulia de lellis perché è famosa? - tuanisanangel : RT @peularis: Ai fans di Giulia De Lellis che giustificano la sua strafottenza nel fare le feste tra Milano, Roma e Svizzera, dicendo che '… - scallonisii : Seguire Giulia De Lellis e aspettarsi frasi e comportamenti intelligenti è come seguire Hannibal Lecter e aspettarsi ricette vegetariane - cristinascat10 : RT @annoiatoh24: ma quella cretina di Giulia de lellis perché è famosa? -