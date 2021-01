Genoa-Lazio domani in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di sabato 2 gennaio 2021) Il programma di Genoa-Lazio, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di mister Simone Inzaghi vuole tornare a vincere dopo la sconfitta arrivata prima della sosta natalizia. I padroni di casa si trovano al terzultimo posto in classifica e vanno a caccia di punti. L’incontro, previsto domani domenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 2 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di mister Simone Inzaghi vuole tornare a vincere dopo la sconfitta arrivata prima della sosta natalizia. I padroni di casa si trovano al terzultimo posto in classifica e vanno a caccia di punti. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

genovatoday : Genoa-Lazio, probabili formazioni: rebus in attacco per Ballardini - IoNascoQui : VERSO GENOA - LAZIO: FRA POCO LA SQUADRA SCENDERA' IN CAMPO PER SBVOLGERE LA RIFINITURA PRIMA DELLA CONFERENZA STAM… - Boboj29 : Domani si ricomincia Inter-Crotone,na passeggiata per Conte Atalanta-Sassuolo,si daranno un sacco di botte Cagliar… - Dalla_SerieA : La Lazio ritrova Acerbi e Leiva: così Inzaghi cerca la rimonta - - BabboleoNews : Calcio, impegni romani per le due squadre genovesi domani alle 15: la #Sampdoria affronta la Roma all'Olimpico, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Lazio Genoa-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Genoa-Lazio : Le probabili formaizoni e dove vederla

Il Genoa di Davide Ballardini sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nella 15ª giornata di Serie A, in una partita che mette in palio punti importanti ...

Lazio, Luis Alberto a caccia della terza rete consecutiva: mai successo con la maglia biancoceleste

Il 2021 di Genoa e Lazio inizia da Marassi con la quindicesima giornata di Serie A in programma domenica alle 15. Gara importante per entrambe le squadre che ovviamente hanno obiettivi di classifica..

Il Genoa di Davide Ballardini sfida in casa la Lazio di Simone Inzaghi nella 15ª giornata di Serie A, in una partita che mette in palio punti importanti ...Il 2021 di Genoa e Lazio inizia da Marassi con la quindicesima giornata di Serie A in programma domenica alle 15. Gara importante per entrambe le squadre che ovviamente hanno obiettivi di classifica..