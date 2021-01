Fenomenologia di un outsider | come Caparezza

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) “Voglio essere superato,una Bianchina dalla superauto,la cantina dal tuo superattico,la mia rima quando fugge l’attimo. Sono tutti in gara e rallento, fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.” Stop. Così, prima di iniziare. Ieri mi sono messo a sentire l’ultimo album di. No, non è uscito purtroppo un nuovo album di, l’ultimo è Prisoner 709, del 2017. Mi sono messo a riascoltare l’ultimo album diperché sono fermamente convinto che in questi tempi cupi infliggerci pene ulteriori sia folle, ma di quella follia malata che non porta nulla di buono, tipo che uno finisce per diventare un invasato di una qualche religione, o, peggio, a leggere Coelho. Per questo ascolto la musica che, ...