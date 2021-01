Covid | Trieste-Varese rinviata a data da destinarsi

(Di sabato 2 gennaio 2021), 2 dicembre 2021 " Il coronavirus torna a colpire la Serie A di basket : a poco più di ventiquattro ore dalla palla a due, inizialmente prevista per domani alle 18.30, lo scontro in zona ...

TuttoBasket : Nuovo Articolo: UFFICIALE: numerose positività al Covid-19, rinviata Trieste-Varese! - il_piccolo : #Coronavirus in Fvg, 379 contagi su 2.903 tamponi: sale al 13% il tasso di positività. Altri 18 morti di cui 2 a… - OA_Sport : Basket, Serie A 2020-2021: arriva il rinvio per Trieste-Varese - IlmsgitSport : #covid, la Pallacanestro #varese è un focolaio: 12 positivi. Rinviata la gara con Trieste - ilmessaggeroit : #covid, la Pallacanestro #varese è un focolaio: 12 positivi. Rinviata la gara con Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trieste

"Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domani 03/01/2021 tra Allianz Pallacanestro ...Varese, 2 dicembre 2021 – Il coronavirus torna a colpire la Serie A di basket: a poco più di ventiquattro ore dalla palla a due, inizialmente prevista per domani alle 18.30, lo scontro in zona salvezz ...