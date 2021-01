Coronavirus 2 gennaio: quasi 12mila contagi, un quarto in Veneto (Di sabato 2 gennaio 2021) Quali sono i dati dell’emergenza Coronavirus oggi 2 gennaio in Italia: quasi 12mila contagi, un quarto in Veneto, la situazione. Diffuso pochissimi minuti fa il bollettino per quanto concerne l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. I contagio rispetto a ieri si sono quasi dimezzati, ma ha pesato sicuramente un calo netto dei tamponi effettuati. Nelle ultime L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 2 gennaio 2021) Quali sono i dati dell’emergenzaoggi 2in Italia:, unin, la situazione. Diffuso pochissimi minuti fa il bollettino per quanto concerne l’emergenzanel nostro Paese. Io rispetto a ieri si sonodimezzati, ma ha pesato sicuramente un calo netto dei tamponi effettuati. Nelle ultime L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lorepregliasco : A fine gennaio la maggioranza degli israeliani a rischio avrà ricevuto le due dosi del vaccino. 150 mila persone va… - you_trend : ?? #Coronavirus, 2 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 577.062 • Deceduti: 74.985 (+364) • Dimessi/Guariti: 1.489.… - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - lelesamorini : RT @castelbolognese: Aggiornamento #Coronavirus Sabato 2 Gennaio 15 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 228, in Regione 2035. A Cas… - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 2 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 577.062 • Deceduti: 74.985 (+364) • Dimessi/Guariti: 1.489.154 (+9.1… -