Carlo Conti preoccupato per Sanremo 2021 | “Prima la città”

Volto di punta delle reti di Stato, Carlo Conti è tra i personaggi più amati dal pubblico, ogni suo programma è un successo annunciato e il suo modo di fare è molto apprezzato. Attualmente alla guida di Affari tuoi – Viva gli sposi che ha fatto il boom d'ascolto già alla prima puntata, Conti ha fatto un bilancio del suo anno professionale ma anche privato ricordando in più occasioni d'aver contratto il Covid, di essere finito in ospedale per alcuni giorni e di aver temuto anche per la sua famiglia. In un'intervista rilasciata in questi giorni a La Repubblica, Carlo Conti ha spiegato quanta passione mette nel suo lavoro e di non dare troppa attenzione agli ascolti: "In questa fase della vita non guardo più i dati d'ascolto. C'è spazio per tutti, mi preoccupo di prendere una buona ...

