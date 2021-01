Bolsonaro si tuffa in mare a San Paolo per festeggiare l’anno nuovo, poi si concede un bagno di folla in barba alle regole anti-Covid (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha inaugurato il nuovo anno tuffandosi da una piccola imbarcazione a San Paolo, dove ha trascorso il capodanno. Il presidente è stato acclamato da una folla di sostenitori, che si sono assembrati senza mascherine proprio nei giorni in cui il Brasile registra record di morti e di contagi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Il presidente del Brasile, Jair, ha inaugurato ilannondosi da una piccola imbarcazione a San, dove ha trascorso il capodanno. Il presidente è stato acclamato da unadi sostenitori, che si sono assembrati senza mascherine proprio nei giorni in cui il Brasile registra record di morti e di contagi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

