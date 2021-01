Perché guardiamo il 2021 con ottimismo Scrive Ruini Conai

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Non sarò io a ricordare che si chiude un anno complesso, molto difficile. È sotto gli occhi di tutti. Ho iniziato a guidareda poco meno di sei mesi: nell’estate 2020 da molti scambiata per l’epilogo di una pandemia che, durante il primo autunno della mia presidenza, ha invece ferito l’Europa in modo forse più grave rispetto alla scorsa primavera. Da un punto di vista di igiene ambientale e di gestione dei rifiuti di imballaggio, però, la seconda ondata del Covid-19 non ci ha colto impreparati. Già a marzo il sistemaera riuscito a scongiurare un’emergenza rifiuti dovuta alla chiusura di moltissime attività produttive che usavano anche materia prima seconda e al conseguente rischio di saturare gli impianti di selezione e trattamento. Il sistema si è dimostrato capace non solo di reggere l’urto di una crisi sanitaria impressionante, ma ...