Migranti | Open Arms soccorre 160 «naufraghi» e sicuramente farà rotta verso l’Italia

La Ong spagnola Open Arms annuncia di aver effettuato il primo «salvataggio» di presunti naufraghi. E adesso ovviamente l’imbarcazione volgerà la prua verso l’ospitale Italia ...

Migranti, Open Arms: "Soccorso un barcone con 150 persone a bordo"

"Effettuato il salvataggio di circa 150 persone che viaggiavano su imbarcazione di legno alla deriva". Lo scrive su Twitter la Ong Open Arms, che aggiunge: "Non esiste Natale o Capodanno quando si fug ...

