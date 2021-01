Lo spettacolo dei fuochi di fine anno: 13enne colpito a morte (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una terribile tragedia dai tratti ancora oscuri. Un 13enne morto in seguito ad un colpo che gli avrebbe causato gravi danni. Ambulanza (Facebook)Una vicenda dai tratti ancora oscuri, questa notte ad Asti. Un ragazzo di 13 anni, mortalmente colpito nel corso dei festeggiamenti per un nuovo anno, presumibilmente da un petardo, almeno da quanto trapelato all’inizio, ma non si esclude la possibilità che a sparare sia stata un’arma da fuoco. Il ragazzo si è accasciato, colpito all’addome, i soccorsi arrivati subito presso il campo nomadi dove il 13enne viveva, hanno provato la disperata corsa presso il più vicino ospedale. Ma per il ragazzo non c’è stata alcuna speranza. L’arresto cardiaco, i tentativi vani di rianimazione, nulla ha potuto salvargli la vita. I suoi ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una terribile tragedia dai tratti ancora oscuri. Unmorto in seguito ad un colpo che gli avrebbe causato gravi danni. Ambulanza (Facebook)Una vicenda dai tratti ancora oscuri, questa notte ad Asti. Un ragazzo di 13 anni, mortalmentenel corso dei festeggiamenti per un nuovo, presumibilmente da un petardo, almeno da quanto trapelato all’inizio, ma non si esclude la possibilità che a sparare sia stata un’arma da fuoco. Il ragazzo si è accasciato,all’addome, i soccorsi arrivati subito presso il campo nomadi dove ilviveva, hprovato la disperata corsa presso il più vicino ospedale. Ma per il ragazzo non c’è stata alcuna speranza. L’arresto cardiaco, i tentativi vani di rianimazione, nulla ha potuto salvargli la vita. I suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo dei Lo spettacolo dei fuochi d’artificio al porto di Sydney per festeggiare il Capodanno 2021 – Il video Open Teatri e cinema in crisi, dalla Regione 75mila euro a gruppi e società della zona jonica

Sport e Spettacolo, che ha proceduto al controllo di ammissibilità con riferimento ai termini e modalità di presentazione della domanda, alla completezza e correttezza della documentazione presentata ...

Capodanno, centinaia di uccelli morti in strada: il video è virale

Uccelli morti a Roma. Attorno a mezzanotte le strade della Capitale si sono riempite di storni fulminati dai cavi dell'elettricità.

