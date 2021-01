LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino in finale!!! Gli altri azzurri out ai quarti (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TourNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 13.01: Chauvin e Chanavat davanti alla fine della salita 13.00: Al primo giro Chanavat davanti a Terentev 12.58: Tanta Francia anche nella seconda semifinale. Al via: Chanavat (Fra), Svensson (Swe), Maltsev (Rus), Terentev (Rus), Hediger (Sui), Chauvin (Fra) 12.56: E’ FINALEEEEEEEEE PER Pellegrino!!!!! Che rettilineo finale per l’azzurro che aveva faticato in salita ma si è rifatto negli ultimi 100 metri bruciando tutti gli avversari. Ha vinto la semifinale battendo Jouve, terzo Bolshunov, quarto Retivykh 12.55: Jouve supera Pellegrino sulla salita. Adesso è dura 12.53: Bolshunov davanti al primo giro, dietro Pellegrino e Jouve 12.51: E’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLANEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 14.00 13.01: Chauvin e Chanavat davanti alla fine della salita 13.00: Al primo giro Chanavat davanti a Terentev 12.58: Tanta Francia anche nella seconda semifinale. Al via: Chanavat (Fra), Svensson (Swe), Maltsev (Rus), Terentev (Rus), Hediger (Sui), Chauvin (Fra) 12.56: E’ FINALEEEEEEEEE PER!!!!! Che rettilineo finale per l’azzurro che aveva faticato in salita ma si è rifatto negli ultimi 100 metri bruciando tutti gli avversari. Ha vinto la semifinale battendo Jouve, terzo Bolshunov, quarto Retivykh 12.55: Jouve superasulla salita. Adesso è dura 12.53: Bolshunov davanti al primo giro, dietroe Jouve 12.51: E’ ...

zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2021 Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino a caccia del tris De Fabiani ed Hellweger… - lillydessi : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino primo nelle qualificazioni, bene De Fabia… - Biananass : Dopo aver guardato propaganda live stanotte ho sognato che marco damilano mi faceva un tour della sua stanza d'albergo senza nessun motivo - nicklandmedia : ???? Per chi se lo fosse fatto sfuggire ieri sera, ???? @franci_defa ha speso 40 minuti di chiacchiere prima del Tour d… - SmorfiaDigitale : LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val M stair in DIRETTA: Federico Pellegrino primo ... -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Val Müstair in DIRETTA: Federico Pellegrino in semifinale! Gli altri azzurri out ai quarti OA Sport Tour de Ski, programma Val Mustair 2021: orari, tv, date, streaming, calendario gare

Una situazione del tutto imprevedibile, quella che potrà verificarsi tanto al maschile quanto al femminile. L’Italia ha frecce all’arco soprattutto in campo maschile con Federico Pellegrino nelle gare ...

Fondo - Tour de Ski: le svedesi già volano a Val Müstair; due azzurre superano le qualificazioni

Tornano le svedesi e si prendono subito la testa della classifica nella qualificazione alla sprint in skating di Val Müstair che ha aperto il Tour de Ski 2021. Eliminata a sorpresa anche Lucia Scardon ...

Una situazione del tutto imprevedibile, quella che potrà verificarsi tanto al maschile quanto al femminile. L’Italia ha frecce all’arco soprattutto in campo maschile con Federico Pellegrino nelle gare ...Tornano le svedesi e si prendono subito la testa della classifica nella qualificazione alla sprint in skating di Val Müstair che ha aperto il Tour de Ski 2021. Eliminata a sorpresa anche Lucia Scardon ...