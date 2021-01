Link Sehen site su Whatsapp per gli auguri di buon anno 2021 pericolosi | ecco perché

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Stspopolando in queste ore i messaggi consucomedi. Nelle chat singole e pure in quelle di gruppo sono apparsi delle specifiche note identiche o molto simili a quelle presenti nella foto di apertura articolo. Si tratta di virus e in ogni modo dal collegamenti dai quali stare alla larga? Non è la prima volta che proprio questo tipo di messaggi compaiono nel servizio di messaggistica. Hfatto capolino recentemente nelle chat il 25 dicembre per l’occasione della festività del Natale e molto prima, lo scorso aprile per Pasqua. Insomma, accade che per più ricorrenze in cui gli italiani fricorso alla ricerca di speciali ...