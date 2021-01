Il cast multietnico di Bridgerton | scelta voluta ma occasione sprecata | perché ignorare il peso della diversità?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante sia l’adattamento di romanzi ambientati nell’aristocrazia londinese dell’era Regency, non è sfuggita a nessuno ladeldi, in cui attori bianchi e di colore interpretano personaggi nobiliari e perfino membrifamiglia reale inglese di inizio Ottocento. Un dato che fa a pugni con l’epoca storica in cui è ambientato questo fastoso romanzo rosa in costume, una saga familiare che vede 8 fratelli e sorelle in cerca di matrimoni d’amore – ma anche socialmente accettabili – nella Londraseconda decade dell’Ottocento. Duchi e regine di colore animano ildie danno al format certamente una grande modernità in termini di scelte drammaturgiche, ma spingono a ...