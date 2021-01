Dopo cena esce sul balcone per fumare | cade e muore davanti ai figli

Claudestar2012 : Dopo la cena di Capodanno, va benissimo. ;) - SmorfiaDigitale : Neymar, dopo le polemiche un capodanno normale: Cena a casa con distanziamento e... - infoitsport : Neymar, dopo le polemiche un capodanno…normale: “Cena a casa con distanziamento e non per 500 persone!” - SilviaNicolucci : Dopo silenzi su tutto il marciume, spunta fuori il 31 dicembre, all'ora di cena, e con sguardo vitreo legge un disc… - CDorigon : E dopo cena ci radunammo intorno al fuoco e io gli chiesi che parlasse dei suoi vagabondaggi. Molte cose ci racco… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo cena

TUTTO mercato WEB

C'è polemica in Brasile per il party organizzato da Neymar che secondo le autorità sarebbe dovuto durare da Natale a Capodanno e con 500 invitati, violando le norme ...C'è polemica in Brasile per il party organizzato da Neymar che secondo le autorità sarebbe dovuto durare da Natale a Capodanno e con 500 invitati, violando le norme ...