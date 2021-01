Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie Luciana, di tre anni più ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre laLuciana, di tre anni più ...

GloriaShankari : @SaracomemeSara No 20. Ieri mio marito ha sentito collaboratori cinesi. Hanno messo una città in lockdown per covid… - leggoit : Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a #Modena - Notiziedi_it : Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena - Vivodisogniebas : Covid, marito e moglie muoiono al Policlinico di Modena a distanza di un giorno - Cronaca - simcopter : RT @rep_bologna: Covid, moglie e marito muoiono nel giro di 24 ore [aggiornamento delle 12:54] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid marito Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena Il Messaggero Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena

Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie ...

Maledizione Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena

Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie ...

Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie ...Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie ...