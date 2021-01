Covid, il 7 gennaio torna il regime delle fasce: il governo attende il report sull'andamento dei casi nelle Regioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, valido fino al 6 gennaio, tornerà il regime delle fasce che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio. A questo riguardo, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, valido fino al 6, tornerà ilche ildeterminerà dopo le verifiche degli espertidel contagio. A questo riguardo, è ...

Una lenta decrescita della curva del contagio, ma con l'Rt in aumento e - nel primo bollettino del 2021 - il tasso di positività al 14,1%, ancora in crescita. Con questi dati una parte del Paese, allo ...

Circa 450 milioni in meno: una catastrofe

Che la situazione fosse drammatica era sotto gli occhi di tutti: le sale cinematografiche sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire. Con i dati ufficiali diffusi ieri da Cinetel, la societ ...

