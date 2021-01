Coronavirus, le Regioni chiedono (di nuovo) di rivedere i 21 parametri che determinano le fasce di rischio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci avevano già provato a novembre, ma il governo aveva fatto muro. Adesso le Regioni tornano alla carica per chiedere una revisione dei 21 parametri con cui si determinano le fasce di rischio e, di conseguenza, le misure di contrasto all’epidemia di Coronavirus. Il documento messo a punto dai governatori è al vaglio dell’Istituto superiore di sanità. In base alle prime indiscrezioni, tra i cambiamenti richiesti ci sarebbe anche un diverso metodo di calcolo del tasso di positività, per includere nel computo oltre ai tamponi molecolari anche quelli rapidi. Si chiederebbe inoltre di rivalutare la definizione di “caso” e le strategie di esecuzione dei test. Considerare anche i tamponi rapidi nel calcolo dell’incidenza dei casi, come da tempo fa già la Regione Veneto nel suo bollettino ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci avevano già provato a novembre, ma il governo aveva fatto muro. Adesso letornano alla carica per chiedere una revisione dei 21con cui siledie, di conseguenza, le misure di contrasto all’epidemia di. Il documento messo a punto dai governatori è al vaglio dell’Istituto superiore di sanità. In base alle prime indiscrezioni, tra i cambiamenti richiesti ci sarebbe anche un diverso metodo di calcolo del tasso di positività, per includere nel computo oltre ai tamponi molecolari anche quelli rapidi. Si chiederebbe inoltre di rivalutare la definizione di “caso” e le strategie di esecuzione dei test. Considerare anche i tamponi rapidi nel calcolo dell’incidenza dei casi, come da tempo fa già la Regione Veneto nel suo bollettino ...

