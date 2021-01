"Chiedilo al governo perché", Chiara Nasti vola a Dubai e replica ai fan inferociti - (Di venerdì 1 gennaio 2021) Novella Toloni La "fuga" dall'Italia di Chiara Nasti e le altre influencer ha scatenato l'ira del web. Ma la modella su Instagram ha risposto alle accuse tirando in ballo governo e premier Non si placa la polemica social scatenatasi attorno alle vacanze facili dei personaggi famosi. L'Italia è in zona rossa e spostarsi è un'impresa, ma molti volti noti sono comunque riusciti a volare a Dubai o a raggiungere la Svizzera per trascorrere il Capodanno. E apriti cielo. Alle accuse e alle offese, però, c'è chi - come l'influencer Chiara Nasti - ha deciso di rispondere per le rime, tirando in ballo il premier Conte e tutto l'esecutivo. nodo 1913295 La modella partenopea, come Taylor Mega, ha scelto Dubai per trascorrere gli ultimi giorni ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Novella Toloni La "fuga" dall'Italia die le altre influencer ha scatenato l'ira del web. Ma la modella su Instagram ha risposto alle accuse tirando in balloe premier Non si placa la polemica social scatenatasi attorno alle vacanze facili dei personaggi famosi. L'Italia è in zona rossa e spostarsi è un'impresa, ma molti volti noti sono comunque riusciti are ao a raggiungere la Svizzera per trascorrere il Capodanno. E apriti cielo. Alle accuse e alle offese, però, c'è chi - come l'influencer- ha deciso di rispondere per le rime, tirando in ballo il premier Conte e tutto l'esecutivo. nodo 1913295 La modella partenopea, come Taylor Mega, ha sceltoper trascorrere gli ultimi giorni ...

All'ira del web per le vacanze facili dei vip all'estero, Chiara Nasti ha replicato per le rime accusando, di fatto, il premier Conte e il governo.

