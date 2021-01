Capodanno | Sorpreso con armi e droga | la Polizia locale di Venezia arresta 35enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gen. (Adnkronos) -dial lavoro nella notte dicon i consueti servizi anticrimine e antisul territorio comunale. Poco dopo la mezzanotte, un cittadino italiano di 35 anni, residente a Chirignago, è statoto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso dida taglio. L'uomo, su cui gravavano sospetti circostanziati, è stato tenuto sotto controllo fin dal tardo pomeriggio dagli uomini del Servizio Sicurezza Urbana e poi pedinato poco dopo la mezzanotte quando è uscito dalla propria abitazione alla guida di un'auto, in violazione della normativa anti Covid. Bloccato in via Risorgimento dal Nucleo Operativo e Cinofilo, a seguito del controllo eseguito ...